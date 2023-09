Borsa | Hong Kong positiva | apre a +0 | 59%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ladila seduta in territorio positivo in scia ai guadagni di Wall Street e in attesa dei dati macro cinesi di agosto su produzione industriale, vendite al dettaglio e occupazione:...

LadiKong apre la seduta in territorio positivo in scia ai guadagni di Wall Street e in attesa dei dati macro cinesi di agosto su produzione industriale, vendite al dettaglio e occupazione: l'...BrillaKong, in aumento dell'1,69%, chiude a 18.353,6 punti.Allunga timidamente il passo l'indice Hang Seng, in rialzo dello 0,59%, dopo aver aperto a 18.154,01 punti.Il quadro tecnico dell' indice delladiKong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 17.862,3 con tetto rappresentato dall'area 18.303,1. Le previsioni sono ...

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo in scia ai guadagni di Wall Street e in attesa dei dati macro cinesi di agosto su produzione industriale, vendite al dettaglio e occupazione ...Le borse rispondono Le borse hanno rispost,o punendo Volvo – di proprietà di Geely, con sede a Hangzhou, Nio, Xpeng e BYD stessa. Una situazione prevedibile a fronte degli accenni di una guerra ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - Chiusura mista per le Borse cinesi alle prese con i dati dell'inflazione Usa e le tensioni commerciali con l'Unione europea dopo le indagini avviate da ...