Allungano il passo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i future Usa contrastati, in attesa di una serie di dati macro. Parigi guadagna l'1,55%, Francoforte l'1%, Londra e ...... ribadendo l'importanza di saldare ancora di piu' la cooperazione industriale e strategica con la Francia, coinvolgendo anche la Germania, per restituire all'un ruolo importante in ambito ...I segnali di ripresa giunti dalla Repubblica popolare trainano il settore del lusso in tutta, con Lvmh (+3,5%), Kering (+2,47%), e Hermes (+1,9%) che corrono a Parigi, come Richemont (+3,7%) e ...... già approvato dall' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e diventa uno dei primi distributori ine in Italia a inaugurare il mercato dei servizi di flessibilità ...

Borsa: Europa in allungo, future Usa contrastati, Milano +0,85% Agenzia ANSA

Borse in rialzo grazie ai dati Cina sopra attese. Stellantis soffre lo sciopero Uaw Il Sole 24 ORE

Si conferma sopra i 90 dollari al barile il greggio (Wti +0,37% a 90,49 dollari), mentre il gas risale sopra la soglia dei 35 euro, pur restando in territorio negativo (-0,69% a 25,28 euro al MWh).L’uomo era presumibilmente ubriaco ed è stato filmato mentre cercava di cavalcare una statua nella Piazza della Borsa, a Bruxelles ...(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa milanese e le altre borse europee ... Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,066. Seduta in ...