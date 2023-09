Bordignon Forum Associazioni Familiari | Bene Meloni su denatalità Fermare inverno demografico

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2023 “Confidiamo che nella prossima Legge di Bilancio, il Governo inserisca misure in grado di contrastare la. Alla politica, ora più che mai, è richiesto uno sforzo importante, in grado di invertire il calo delle nascite che sta interessando il nostro Paese e che avrà pesanti conseguenze anche sul PIL. In tal senso condividiamo l'appello del Presidente del Consiglio Giorgia, che da Budapest ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale perl'. È quindi urgente affrontare il problema dellain modo strutturale, altrimenti si avranno drammatiche ripercussioni sull'intera società. Comedelle, pertanto, proponiamo ...

ildelle Associazioni Familiari , ricorda che " il Diritto allo studio, pietra fondante ... sostiene il presidente Adriano. ' Le prospettive più fosche " prosegue- , ..."Sull'assegno unico serve l'impegno di tutti per aiutare le famiglie a esercitare appieno un diritto che è anche un investimento per il Paese". Lo dichiara Adriano, presidente deldelle associazioni familiari, che ieri ha incontrato Micaela Gelera, commissario straordinario dell'Inps, e Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps, per elaborare ..."Sull'assegno unico serve l'impegno di tutti per aiutare le famiglie a esercitare appieno un diritto che è anche un investimento per il Paese". Lo dichiara Adriano, presidente deldelle associazioni familiari, che ieri ha incontrato Micaela Gelera, commissario straordinario dell'Inps, e Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps, per elaborare ...'Sull'assegno unico (Au) serve l'impegno di tutti per aiutare le famiglie a esercitare appieno un diritto che è anche un investimento per il Paese': lo dichiara Adriano, presidente delnazionale delle associazioni familiari, che ieri ha incontrato Micaela Gelera, commissario straordinario dell'Inps, e Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps, per ...

Bordignon (Forum Associazioni Familiari): Bene Meloni su ... La7

Assegno unico: Bordignon (Forum), "alleanza con Inps per essere ... Servizio Informazione Religiosa

"Confidiamo che nella prossima Legge di Bilancio, il Governo inserisca misure in grado di contrastare la denatalità". Lo afferma in una nota il presidente del Forum delle associazioni familiari, Adria ...È fondamentale adottare un piano strategico europeo che consideri ogni risorsa per la natalità non una spesa bensì un investimento per la comunità", le parole del Presidente del Forum delle ...Il presidente del Forum ha incontrato i vertici dell'Istituto nazionale per elaborare strategie congiunte. «Lo scarto tra risorse stanziate e pagamenti è ancora troppo elevato» ...