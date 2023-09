Bordignon | bene Meloni sulla denatalità | fermare l' inverno demografico

... le parole del Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, AdrianoIn tal senso - ha aggiunto- condividiamo l'appello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri da Budapest ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale per fermare l'...L'abbandono scolastico, èsottolinearlo, è un boomerang che provoca danni sul lungo periodo: ...conclude: 'Investire su giovani e scuola vuol dire porre basi solide per il futuro delle ...Se ne parla da anni ma oggi, spiega, sembrano esistere le condizioni per questo grande ... alla tutela delcasa e della salute delle persone, dell'istruzione". Ma ancor più per le ...

Bordignon: bene Meloni sulla denatalità, fermare l'inverno ... Il Sole 24 ORE

Bordignon (Forum Associazioni Familiari): Bene Meloni su ... TgCal24.it

Roma, 15 set. (askanews) - "Confidiamo che nella prossima Legge di Bilancio, il governo inserisca misure in grado di contrastare la denatalità". Lo ha dichiarato il presidente del Forum delle Associaz ...AGI/Vista - “Confidiamo che nella prossima Legge di Bilancio, il Governo inserisca misure in grado di contrastare la denatalità. Alla politica, ora più che mai, è richiesto uno sforzo importante, in g ...«La svolta non è più rinviabile» Appello al governo di Adriano Bordignon (presidente Forum): anche l’assegno unico va semplificato. In troppi rinunciano ...