Bonus benzina a rischio | perché il governo ci sta ripensando

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilè sempre più in bilico. Il motivo è presto detto: mancano le risorse. La misura non è detto che andrà in porto riferiscono fonti del ministero dell'Economia all'Adnkronos, sostenendo che da parte di Palazzo Chigi ci sarebbe una certa "freddezza" sulla misura. I soldi in cassa...

... parte di Palazzo Chigi ci sarebbe una certa "freddezza", il governo sarebbe impegnato a impiegare le risorse su altre emergenze C'è chi dice che ilsarà fatto più avanti, chi invece ...Le ferie sono finite, ma i prezzi dei carburanti continuano a salire in Italia. Ormai laverde è prossima a toccare nuovamente la soglia dei 2 euro al litro al self nella media ...aper i ...In particolare il ministro del Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa in un'intervista a La Repubblica aveva detto: Tra le ipotesi c'è quella di una sorta disul modello della ...Il 30 settembre scade il decreto contro il caro energia. Il ministro Pichetto Fratin non si sbilancia: 'Il provvedimento è in valutazione'. In stand by anche le misure sui ...

Bonus carburante, l’ipotesi di una social card contro il caro benzina. Come funziona Sky Tg24

Bonus benzina a rischio, le ultime news Adnkronos

Il bonus benzina non s'ha da fare. Il bonus per contrastare la corsa dei prezzi dei carburanti - con la verde che ormai sfiora i 2 euro a litro, e il diesel poco sotto - ...C'è chi dice che il bonus benzina sarà fatto più avanti, chi invece sostiene che le risorse scarseggiano "e i soldi per tagliare i prezzi della benzina al momento non ci sono". Fatto sta che il bonus ...Il costo della benzina ha superato la soglia di due euro a litro, un vero salasso per le famiglie e i lavoratori. Il governo anche quest'anno potrebbe attivare il bonus carburante 2023.