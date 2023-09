(Di venerdì 15 settembre 2023) Le forze politiche devono evitare una dialettica divisiva nell'affrontare leistituzionali. No a "veti e bandierine", non bisogna ripetere gli errori del passato. Carlosceglie l'...

Carlosceglie l'assemblea annuale di Confindustria, la sua ultima da presidente, per lanciare un appello aisulle riforme, ma anche per ribadire la posizione degli imprenditori sul ......schemi di riforma istituzionale avanzati in questi mesi dai" in merito alla forma di Stato, l'autonomia differenziata, e alla forma di governo, presidenzialismo o premierato. Ma per, "......, "avevano avuto la meglio sulla scelta di una efficace democrazia governante. Nel susseguirsi degli anni, ho sempre visto riprodursi analoghe diffidenze e distinti interessi a breve di......gli schemi di riforma istituzionale avanzati in questi mesi daiin merito alla forma di Stato, lautonomia differenziata, e alla forma di governo, presidenzialismo o premierato. Ma per, ...

Bonomi: partiti non si dividano su riforme, salario minimo non basta Tiscali Notizie

Bonomi: evitare riforme istituzionali ispirate da dialettica divisiva e ... Borsa Italiana

Nel susseguirsi degli anni, ho sempre visto riprodursi analoghe diffidenze e distinti interessi a breve di partiti contrapposti, contro ogni ipotesi di riforma organica costituzionale”. Alle forze ...Mattarella, dopo la relazione di Bonomi, ha poi preso la parola. La prima volta per un Capo dello Stato sul palco dell'assise pubblica dell'associazione degli ...Bonomi: 'Il salario minimo non risolve il lavoro povero ... per l'osservanza e per l'attuazione dei diritti dei cittadini, a partire dai più fragili". Lungo applauso e standing ovation all'arrivo di ...