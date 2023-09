Bonomi | da solo il salario minimo non risolve problema lavoro povero

Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo, all'assemblea annuale dell'associazione."La mera introduzione di un salario minimo legale, non accompagnata da un insieme di misure volte ...... condizionandoliagli spazi di agibilita fiscale dei singoli Stati membri, condannerà l'... Ed e una minaccia serissima per l'Italia, il Paese della seconda manifattura europea' ha precisato. ...... noneconomici". "Siete voi, a ricordare - anche a me - che l'impresa ha responsabilità che ... Il presidenteha fatto riferimento a un panorama di democrazie in regresso a livello mondiale, ...Il salario minimo Danon basta a risolvere il lavoro povero. Ad affermarlo è Carlo, presidente di Confindustria, nel suo discorso all'assemblea nazionale all'auditorium Parco della musica, a Roma. Al summit ...

Bonomi: da solo il salario minimo non risolve problema lavoro ... Il Sole 24 ORE

Bonomi: "Il salario deve essere giusto, quello minimo da solo non ... Dire

Roma, 15 set. (askanews) - C'è un "legame indissolubile" tra salari e produttività. La Costituzione "ci obbliga a riconoscere al lavoratore un salario giusto", ma "questa funzione è affidata, per quan ...Il leader degli imprenditori, Carlo Bonomi, alla sua ultima assise dopo quattro anni alla guida dell'associazione. La contrattazione è la chiave di volta per la lotta alla povertà, sul sostegno a Kiev ...Nell'ultima assemblea presieduta da Carlo Bonomi, il presidente della Repubblica è stato accolto da una standing ovation. Il leader degli industriali: "Capo dello Stato resti garante della Costituzion ...