Boltiere | prende il via il nuovo anno scolastico

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Martedì 12 settembre è iniziato, come nel resto della Lombardia, ilper gli alunni delle scuole di. Le bambine e i bambini della classe prima della scuola primaria e anche ragazze e ragazzi delle prime della scuola secondaria hricevuto il saluto del Sindaco Osvaldo Palazzini e dell’Assessore all’istruzione Cinzia Begnardi. Assessore all’istruzione che nelle scorse settimane ha redatto il piano di diritto allo studio per l’2023/2024. Un piano di diritto allo studio in continuità con gli ultimi anni redatto di concerto con direzione scolastica, insegnati, presidente e coordinatrice della scuola dell’infanzia, alcune associazioni del territorio, oltre che di enti erogatori di corsi o iniziative atte ad ampliare ...