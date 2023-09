Bologna | Freuler | “Scelta facile | a Motta piace giocare con il pallone Gasperini? Non ha senso ciò che si dice su di lui”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Sto bene. Al Nottingham ho disputato qualche amichevole e poi ho svolto le partite con le nazionali. Il nostro obiettivo lì era salvarci e ci siamo riusciti. Dal punto di vista personale non ho giocato solo le ultime 5 partite della scorsa stagione, prima ero addirittura capitano poi non so cosa sia successo”. Remoa tre giorni dalla sfida contro il Verona viene presentato come nuovo calciatore deldopo l’esperienza vissuta in Inghilterra. “Ho sempre guardato la Serie A e ho parlato con i miei vecchi compagni l’anno scorso quando hanno sfidato il. Io capitano? Non importa chi lo è, ciò che conta è. La mia posizione? Con la vecchia numerazione direi di preferire quella da 6 o da 8”. L’esperto centrocampista parla anche del suo nuovo allenatore Thiago: “Quando ho ...

