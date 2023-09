(Di venerdì 15 settembre 2023)in corso tra ile Thiagoper rinnovare il contratto in scadenza a giugno. L’Inter ci aveva pensato prima di prolungare...

Matteo Zuppi, arcivescovo die presidente della Conferenza episcopale italiana, e il ... a conferma della volontà di Pechino di tenere distinti i piani tra iufficiali con il Vaticano ...Sui canali SKY picco di 522.000con una media di 399.000 telespettatori e uno share del 2,... commento di Andrea Zorzi) Il cammino Europeo degli azzurri POOL A - Italia (, Perugia, ...A eccezione della sfida contro il, spero possa fare un buon campionato. Sono contento per ... Fisicamente è capace di reggereimportanti e tecnicamente è ben dotato, sono sicuro che in ...... Le Rocche di Caterina Dove: presso le Rocche Sforzesche di Imola, Dozza (provincia di), ...: tel. 0542 25413, email info@imolafaenza.it Scopri tutti gli eventi in Emilia - Romagna .

Bologna, contatti per il rinnovo di Motta: quel retroscena sull'Inter... Calciomercato.com

Bologna, contatti avviati con Thiago Motta per il rinnovo - Numero Diez numero-diez.com

Il punto della situazione sulla gestione dei biglietti, in vista della vendita libera in programma la prossima settimana ...BOLOGNA La Virtus Bologna, dove giocano gli azzurri anconetani Achille Polonara e Alessandro Pajola, ha interrotto il proprio rapporto professionale con il tecnico Sergio Scariolo ...Tanto tuonò che piovve. E alla fine il patron Massimo Zanetti ha deciso: Sergio Scariolo non è più l’allenatore della Virtus Segafredo Bologna con effetto immediato.