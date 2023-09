(Di venerdì 15 settembre 2023) Arriva direttamente da Frank Weber, responsabile dello sviluppo della BMW, la conferma di un modello Mad alte prestazioni: più precisamente si parla della M3 BEV, che vedremo nel. La dichiarazione è stata rilasciata alla testata australiana Carsales.com.au e nella stessa occasione il top manager ha anche confermato la sopravvivenza di una M3 tradizionale. Quattro motori e 1.340 CV. Con la Vision Neue Klasse svelata all'IAA Mobility di Monaco, la BMW ha mostrato con buona approssimazione quella che sarà l'erede spirituale della Serie 3 nell'era elettrica: la vettura di serie debutterà nel 2025 e proprio su questa piattaforma, in futuro destinata anche a una Suv, il reparto M realizzerà l'Ev ad alte prestazioni. Weber nella sua dichiarazione è andato oltre, confermando che la piattaforma è predisposta per poter utilizzare un motore per ...

Due moto ingombranti come le...... dai brand tradizionali come Volkswagen, Renault - Opel -- Audi - Porsche - alle ultime nate soprattutto provenienti dalla Cina da Byd a Sokon fino ad atterraremondo ......design della seconda generazione introdotta2016. Rimangono le proporzioni di una berlina bassa e filante come una coupé, una delle unicità della Panamera che la distingue dalle concorrenti...... che sarà una versione completamente nuova del celebre quiz show, progettata appositamente per il gioco in auto e disponibile nei veicolie Mini con l'App AirConsolecorso del 2024.

Il responsabile dello sviluppo Frank Weber conferma una variante Ev ad alte prestazioni: la vedremo nel 2027, quando farà ritorno anche una "tre" tradizionale. La prossima BMW M3 sarà una super berlina completamente elettrica, ma potrebbe debuttare anche una nuova versione a benzina.