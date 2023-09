Bini | «Frattesi? Credo molto in lui! Inzaghi ha una responsabilità»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 settembre 2023) Graziano, ex difensore e capitano dell’Inter, esprime la propria preferenza su alcune scelte di formazione diper il derby di sabato. L’ospite di Radio Sportiva, poi, dice la sua su alcuni calciatori, come. SCELTE – Manca sempre meno al derby di Milano. Grazianosi pronuncia sull’attesissima sfida di San Siro: «Sono abbastanza in tensione perché sono curioso di vedere questa partita. Secondo me Inter e Milan già in buona forma. Penso che vedrò un grande derby. Chi preferirei vedere fra De Vrij e Acerbi? Per sicurezza fisica preferirei De Vrij in questo momento, perché sta bene e si allena. Pavard onestamente non lo conoscoperò sta all’allenatore capire in che condizioni è il calciatore e, se deve fare una scelta, capire chi dà più garanzie. Con Darmian vai sul sicuro, ...