Bimbi picchiati | maestra incastrata da una mamma e sospesa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria di Parete, nel Casertano, è stata raggiunta dell’ordinanza di sospensione per dodici mesi dall’attività lavorativa emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord con l’accusa di aver maltrattato i piccoli alunni che le erano stati affidati, dando loro schiaffi sul viso e sul corpo, spintoni, calci, strattoni, e offendendoli con epiteti tipo “scemo” o “cretino”. A far partire le indagini da parte dei carabinieri, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, è stata la denuncia di una madre; la donna ha messo nel vestito del figlio un registratore trovando i riscontri ai sospetti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una donna italiana di 27 anni, di origini bengalesi, nel 2019 ha denunciato a Brescia il proprio ex marito, un cugino nato nel Bangladesh, che, stando a quanto ha scritto il 'Giornale di Brescia', l' ...davanti ai bambini. Dopo aver aggredito verbalmente e poi colpita con schiaffi l'assessore Morana, la persona in questione ha anche proferito ulteriori minacce verbali ed insulti. A nulla sono valse ...