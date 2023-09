Bimbi picchiati a scuola | maestra incastrata da una mamma

(Di venerdì 15 settembre 2023) Parete. Cucendo un registratore all’interno del vestito di suo figlio, unaha scoperto i maltrattamenti nei confronti degli alunni di unadell’infanzia di Parete, in provincia di Caserta, da parte di un’insegnante. Per quest’ultima il GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura aversana, ha disposto la misura cautelare della sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio per un anno. Le indagini svolte dai Carabinieri della stazione di Parete, coordinati dai magistrati della Procura di Napoli Nord, sono scattate a seguito della denuncia sporta a giugno scorso dalla donna, alla quale il figlio di 3 anni aveva confessato di essere oggetto di percosse da parte dellae, per tale motivo, di non voler più andare a. La donna ha interpellato altre mamme dei compagni di ...

