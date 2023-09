Bimba “uccisa” da un’acquasantiera in un istituto scolastico | due a processo a Udine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Morì dopo essere stata colpita al torace da una acquasantiera che le era caduta addosso. Era il 21 novembre del 2019 e oggi il giudice per l’udienza preliminare diha rinviato a giudizio due persone per la morte delladi 7 anni travolta dall’oggetto in marmo in una chiesa cittadina. La piccola stava partecipando a un’attività extrascolastica all’interno dell’Educandato Uccellis e per lei non ci fu nulla da fare. Andranno al’allora dirigente scolastica e il direttore spirituale dell’religioso. Dovranno rispondere di omicidio colposo. Erano stati indagati dalla procura perché era stata ravvisata, secondo l’ipotesi degli inquirenti, nei loro confronti negligenza e imprudenza nella vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell’allieva, che non sarebbe dovuta essere lasciata sola in quel ...