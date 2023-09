Biasin | «Inzaghi obbligato a vincere lo Scudetto? Il mercato…»

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’Inter affronterà una partita importante domani, tre vittorie hanno già portato a parlare di obbligo diper Simone. Fabrizionon ci sta e critica su Twitter. NEGATIVO – Fabrizionon accetta la narrazione intorno al mondo Inter dopo 3 vittorie consecutive in campionato: «lo? Da quando Simoneè a Milano l’Inter ha affrontato 3 sessioni di mercato estivo: 21-22: attivo di diverse decine di mln. 22-23: attivo di qualche decina di mln. 23-24: mercato a 0. Con tutto il rispetto,una fava». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per svelare alcune delle impressioni rivelategli da Inzaghi nel corso di una chiacchierata. Secondo il giornalista, l'allenatore ha voluto fortemente Frattesi.

Inzaghi ha chiesto e ottenuto di avere due alternative per ogni ruolo: ecco cosa aspettarsi dagli ultimi arrivati Sanchez e Klaassen. Ecco il ruolo preciso in cui Simone Inzaghi vede l'ultimo arrivato di casa Inter Davy Klaassen dopo le prove ad Appiano.