Beatrice Savignani | umbra | la nuova “Una Ragazza per il Cinema” 2023

(Di venerdì 15 settembre 2023) È la diciannovenne, di Terni, “Unaper il, che dedica la sua vittoria alla sua famiglia e in particolare a nonna Rosanna. Diplomata a giugno al Liceo classico, indirizzo arte, musica e spettacolo, oltre la passione per la recitazione, che potrà approfondire grazie ad una borsa di studio donatale da “La Casa dell’Attore”, diretta da Giulio Manfredonia e da Maria Rosaria Russo., ha l’hobby dell’equitazione ed è stata premiata dalla Madrina della XXXV edizione, Ornella Muti e da Daniela Eramo che, da 35 anni, organizza, insieme ad Antonio Lo Presti, la kermesse nazionale. Seconda classificata Meny Sorbello, premiata da Karima e, al terzo posto Fernanda Carvaglio, premiata da Garrison Rochelle. E così Serena Caredda, eletta nel 2022, dopo un ...

