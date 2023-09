Bce | Romano Nm | ' ennesimo rialzo tassi manovra criminale che toglie speranza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "E ci risiamo: insensibile a tutti gli appelli e ai dati relativi ai livelli di indebitamento e di sofferenza di piccole e medie imprese e di nuclei familiari, la Bce prosegue nel suo percorso con l'dei. Unache, nella vita di tutti i giorni, significa per milioni di persone aumento dei mutui, del costo del denaro, riduzione dei consumi, paralisi dell'economia, della produttività e degli investimenti. Il tessuto economico del nostro Paese, a differenza di altri, è fatto non di grandi gruppi ma di piccole e medie imprese che nella stragrande maggioranza dei casi sono imprese familiari che non hanno la capacità di assorbire l'aumento deisenza fare ricorso ad ulteriori debiti". Lo dichiara Saverio ...