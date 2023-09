Bce non ferma corsa rialzi tassi | nuovo aumento da 25 punti

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – “L’inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”. Per questo il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi, in parte sorprendendo gli osservatori, unrialzo di 25base dei tredi interesse di riferimento. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

'In base alla sua attuale valutazione - recita infatti il comunicato della Bce - il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano ora a livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo.

Tassi d'interesse mai così alti dall'introduzione della moneta unica, ma i mercati adesso vedono il capolinea. La Bce ha stretto ancora la cinghia nella lotta senza quartiere all'inflazione. Durante l'intervista di Paolo Del Debbio, il vicepremier Antonio Tajani ha toccato diversi temi caldi con un focus particolare sulla sicurezza. La banca centrale aumenta i tassi d'interesse, agendo in sostanza come una «scala mobile» dei capitalisti in posizione di credito.