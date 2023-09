Bce | la verità sull’aumento dei tassi | non erano tutti d’accordo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 settembre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 La Banca centrale europea va dritta come un treno e alza per la decima volta i. 02:45 Consiglio direttivo diviso, Masciandaro sul Sole contrario al rialzo. 07:00 Parola ai commensali. 07:25 Se volete capirci qualcosa leggete Vito Lops sul Sole24ore. Per il resto è politica. 07:40 Sechi su Libero se la prende con la Lagarde. 08:57 Immigrazione, il Giornale avanti a, ci riporta le prove del tradimento europeo. 10:33 Pezzo da manuale di giornalismo, seeeee fa per dire, sulla Stampa, una sessantina di righe firmate in due da Grignetti e Lombardo per riprendere dichiarazioni di Affaritaliani e Stasera Italia, senza citarli: meglio l’Ai. 13:27 Meloni e Orban, il Foglio la legge diversa da. 14:57 I fannulloni del reddito restano tali e la disperata richiesta di Daniele Capezzone su ...