Basket | Virtus Bologna Luca Banchi è il nuovo allenatore

... viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra die ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla ...Reduce dal quinto posto ai Mondiali con la Lettonia, prende il posto di Scariolo BOLOGNA - Luca Banchi torna ad allenare in Italia: sarà lui a sedere sulla panchina dellaBologna al posto dell'esonerato Sergio Scariolo. Classe 1965, reduce dallo splendido Mondiale al timone della Lettonia (quinto posto finale e premio di miglior coach del torneo), Banchi ha ...... minutino che non è Milutinov', riferendosi al grande obiettivo di mercato mancato dalla. 'Le dichiarazioni del tecnico - si legge nel comunicato ufficiale diramato oggi dal club - minano la ...: Lo strappo si consuma ufficialmente in mattinata: Il Club ha deciso di esonerare coach Sergio Scariolo, per le discusse dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa. ...

UFFICIALE LBA - Luca Banchi nuovo allenatore della Virtus Bologna Pianetabasket.com

Reduce dal quinto posto ai Mondiali con la Lettonia, prende il posto di Scariolo BOLOGNA (ITALPRESS) - Luca Banchi torna ad allenare in Italia: ..."Luca Banchi è il nuovo Head Coach di Virtus Segafredo Bologna". E' quanto pubblica su suo sito la squadra di basket bolognese che, in mattinata, aveva esonerato, l'allenatore, Sergio Scariolo. (ANSA) ...L'Associazione degli Allenatori di EuroLegue ha pubblicato un comunicato stampa dopo la decisione della Virtus Bologna di esonerare il capo allenatore Sergio Scariolo. "... La Virtus Bologna ha deciso ...