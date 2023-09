Basket | Luca Banchi succede a Sergio Scariolo ed è il nuovo coach della Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Saràa prendere il posto disulla panchinaSegafredoper la stagione agonistica 2023-2024. In realtà il tecnico toscano e la società emiliana hanno raggiunto un accordo biennale, con scadenza a fine giugno 2025, ufficializzato solo poche ore dopo l’annuncio dell’improvviso esonero del CTSpagna da parte delle Vu Nere.torna dunque in Italia dopo cinque anni, un periodo in cui ha allenato il Bamberg, l’AEK Atene, Pesaro e Strasburgo, svolgendo inoltre il ruolo di assistantdei Long Island Nets all’internoNBA D-League. Dal 2021 il nativo di Grosseto è Commissario TecnicoLettonia, reduce dalla prima storica ...