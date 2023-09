(Di venerdì 15 settembre 2023) Le parole di Andrea, ex difensore centrale della Juventus e del, sulla sua passione per ilAndreaè un raffinato produttore di vini in Sicilia e ha raccontato questa passione a La Gazzetta dello Sport. IL MIO AMICO GIANFRANCO – «Viene ae dice: “Ho trovato un terreno splendido vicino a Messina, dal quale si vedono lo Stretto e le Eolie. Sarebbe bello fare qualcosa”. Io, quasi per gioco, l’ho preso in parola. Acquistiamo 12 ettari a Faro Superiore. Investimento serio. Così nasce la cantina Le Casematte».C’É UN– «No, ho sempre voluto che si parlasse dei nostri vini per il loro gusto. E non perché riconducibile a un calciatore. Adesso abbiamo sei etichette».L’ETICHETTA PIU’ IMPORTANTE – «Quello che ci ...

un ragazzino e vederlo anche solo in allenamento mi lasciava a bocca aperta. Poi ho avuto la ... Ma poi ho giocato con il miglior portiere al mondo, Buffon, con Chiellini,e molti altri. ......del Napoli ha dichiarato di aver 'sempre avuto grande rispetto per la Nazionale e quando...più le recenti nomine di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione della Nazionale e di Andrea...La BBC- Bonucci - Chiellini è impenetrabile; Pirlo orchestra un centrocampo fatto di ... Io faccio lavorare troppo i giocatori in Nazionale Perché Elkann non me l'ha mai chiesto quando...... "Bonucci in carriera ha avuto una enorme fortuna: giocare accanto a Chiellini e"; "Deve ... Valeria Arena scrive: "tranquilla e rassegnata. come è possibile che all'80esimo mi ritrovo ...

Barzagli: «Ero al Wolfsburg quando ho scelto di produrre vino» Calcio News 24

De Rossi, ecco il patentino Uefa Pro. Promossi anche Aquilani e Palladino ilmessaggero.it

Dal 2008 l’ex juventino ha una tenuta vicino a Messina. Oggi esporta in Giappone, Australia e America. "E ogni tanto vendemmio anch’io" ...Daniele De Rossi ha superato l'esame di Coverciano. Sono stati ufficializzati quest'oggi dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro, che sono stati abilitati dopo ...Firenze, 6 settembre 2023 - Da De Rossi a Barzagli, da Palladino ad Aquilani. A Coverciano sono tanti gli ex che hanno superato l'esame da allenatore Uefa Pro, il 'master' che rapprsenta il massimo li ...