Bari | bimbo di 15 mesi con Sma riesce a camminare grazie a terapia genica

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ha compiuto 15e ha imparato asenza nessun problema il secondo bambino a cui in Puglia è stata diagnosticata appena nato la Sma - atrofia muscolare spinale - e che ha iniziato laquando aveva solo 21 giorni di vita: il piccolo sta bene e non mostra i sintomi della malattia. Una bella storia raccontata dal consigliere regionale e commissario di Azione, Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della legge regionale sullo screening obbligatorio neonatale per la Sma. "Il secondo bambino con diagnosi precoce di Sma - afferma - a cui fu somministrata laa 21 giorni di vita, ha compiuto 15domenica scorsa e cammina. Non ho più parole per esprimere gioia e speranza. Il bambino, affetto da 'Sma 2' è completamente asintomatico e all'età di 5aveva ...

Ha compiuto 15 mesi e ha imparato a camminare senza nessun problema il secondo bambino a cui in Puglia è stata diagnosticata appena nato la Sma - atrofia muscolare spinale - e che ha iniziato la terapia genica quando aveva solo 21 giorni di vita: il piccolo sta bene e non mostra i sintomi della malattia. Una bella storia raccontata dal consigliere regionale e commissario di Azione, Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della legge regionale sullo screening obbligatorio neonatale per la Sma. "Il secondo bambino con diagnosi precoce di Sma - afferma - a cui fu somministrata la terapia genica a 21 giorni di vita, ha compiuto 15 mesi domenica scorsa e cammina. Non ho più parole per esprimere gioia e speranza. Il bambino, affetto da 'Sma 2' è completamente asintomatico e all'età di 5 anni aveva come sarebbe più ragionevole - aggiunge il consigliere regionale - Ringrazio ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, il Laboratorio di genomica del Di Venere di Bari e il suo

