Barbie | Super Mario Bros e Oppenheimer stanno guidando una rivoluzione

(Di venerdì 15 settembre 2023) Questa storia inizia come una barzelletta, ma in realtà la faccenda è seria. Perché nasconde unamolto significativa. Sentite qui. Cosa hanno in comune un idraulico, una bambola e l’inventore della bomba atomica? Hanno fatto una piccola impresa che non si vedeva da oltre 20 anni. A cosa ci riferiamo? Agli incassi stratosferici di. – Il film e, ovvero i tre film più visti del 2023 a livello globale.ha dominato il box office, arrivando a quasi 1,4 miliardi di dollari raccolti. Un risultato eccezionale, che rende il film di Greta Gerwig il prodotto Warner più visto di sempre, avendoato anche fenomeni come Harry Potter e i doni della morte parte 2 e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Qualche ...

La Warner Bros. ha intenzione di promuovere Barbie per la Miglior sceneggiatura originale agli Oscar, aprendo però a diversi dubbi.Micol Incorvaia ha festeggiato il suo compleanno in stile Barbie: è semplicemente bellissima, con un mini vestito rosa.Cosa nasce dall’incontro di due icone senza tempo, Sperlari e Mattel Nasce la super cool Limited editon di Galatine ...