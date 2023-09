Banche | M Berlusconi | ' grandi perplessità su tassa su extraprofitti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ho apprezzato e ritenuto positive molte misure molte mosse del governo Meloni, devo dire che tra queste non c'e' lasuglialle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare lache ho sia sul metodo che sul merito".Lo ha detto la presidente di Fininvest Marinaparlando al termine dell'assemblea di Confindustria interpellata sullasugli. "Intanto non mi piace il termine, lo trovo fuorviante e anche demagogico chi stabilisce quando un profitto e' extra e quando normale? Se è extra in che misura lo e'?" prosegue. "E' un provvedimento che si presta a dubbi e critiche, ho visto che sono stati sollevati dubbi di ...