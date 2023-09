Balotelli lascia il Sion e vola in Turchia | ecco dove giocherà

(Di venerdì 15 settembre 2023) Mariotorna all'Adana Demirspor, club in cui ha già militato nel 2020-2021 e con cui ha segnato 19 gol in un'annata. Ritroverà due vecchie conoscenze del campionato italiano: Niang e Nani

L'attaccante italiano il Vallese per tornare in Turchia al Demirspor Il matrimonio complicato tra Mario e il Sion destinato a finire dopo poco pi di una ... Mario SuperMario fa sempre parlare di sé, questa volta è stato un ospite della live di ... Ho preferito giocare a calcio e restare a Marsiglia " Il 33enne attaccante azzurro si andare ...

Mario Balotelli torna all'Adana Demirspor, club in cui ha già militato nel 2020-2021 e con cui ha segnato 19 gol in un'annata. Ritroverà due vecchie conoscenze del campionato italiano: Niang e Nani ...Mario Balotelli torna all'Adana Demirspor, ora è ufficiale. In questi minuti il club turco ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano, che ha firmato un contratto annuale più opzione sul ...Dopo un'esperienza non indimenticabile con il Sion culminata con la retrocessione del club nella seconda serie, Mario Balotelli ha rescisso il proprio contratto con la società svizzera per ritornare ...