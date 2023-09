Ballando con le Stelle | il giornalista Antonio Caprarica è uno dei concorrenti ufficiali!

Caprarica, come anticipato da Alberto Dandolo, sarà uno dei concorrenti dile stelle (il programma del sabato sera di Rai1). 'Milly Carlucci è già al lavoro per definire il cast della ...Anche Antonio Caprarica entra nel cast dile stelle 2023 . A darne notizia sui social è lo stesso programma condotto da Milly Carlucci , in partenza sabato 21 ottobre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay . "Come si sta preparando ...Manca poco più di un mese al debutto dell'edizione numero 18 dile stelle, che Milly Carlucci condurrà a partire da sabato 21 ottobre, come da tradizione iniziando alle 20.35 e sfidando l'agguerrito competitor Tu si que vales, punta di diamante del ...C'è anche il giornalista e scrittore Antonio Caprarica nel cast dile stelle. È lui il settimo concorrente ufficiale della diciottesima edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in onda da sabato 21 ottobre 2023. La conferma alla sua ...

Chi sarà la prossima concorrente di Ballando con le stelle: ecco come si sta preparando Turiweb

A causa della rigida tutela legale imposta dalla sua famiglia, Britney Spears ha passato più di dieci anni senza vedere i figli ...Le immgini dei giovani nordafricani che ballano sotto al palco "Jerusalema" insieme a turisti e giovani locali sono diventate virali sui social. Secondo quanto riporta Ansa, solo un piccolo gruppo ha ...Ieri sera un gruppo di migranti (molti dei quali minorenni) sono usciti dall'hotspot di Lampedusa e si sono uniti ai festeggiamenti della festa patronale per la Madonna di Porto Salvo.