(Di venerdì 15 settembre 2023) Una grossadi, costruita con materiali di scarto in occasione del 25 aprile, è stata portata oggi pomeriggio indai Fridays For Future per una performance collettiva nella ...

Una grossadi, costruita con materiali di scarto in occasione del 25 aprile, è stata portata oggi pomeriggio in Darsena dai Fridays For Future per una performance collettiva nella giornata ...... è presente nella nostra quotidianità, partendo da una comune bottiglia ditagliata in ... dalle foreste di mangrovie alla barriera corallina, dalle tartarughe allo squalo, passando per ...... è presente nella nostra quotidianità, partendo da una comune bottiglia ditagliata in ... dalle foreste di mangrovie alla barriera corallina, dalle tartarughe allo squalo, passando per ...... pecore e capre salvate A rischio estinzione Come altre specie di squali, anche gli squali... Anche l'inquinamento dacostituisce un fattore di rischio per la sopravvivenza di questa ...

Balena di plastica in Darsena a Milano per il clima Euronews Italiano

Un mare di plastica: numeri da capogiro nei tessuti di balene e delfini Focus

Una grossa balena di plastica, costruita con materiali di scarto in occasione del 25 aprile, è stata portata oggi pomeriggio in Darsena dai Fridays For Future per una performance collettiva nella gior ...Mercoledì 6 settembre - ore 12 – a Malga Canvere, Bellamonte, in Valle di Fiemme. AI SUONI DELLE DOLOMITI VA IN SCENA “POLIMERO, UN BURATTINO DI PLASTICA” CON GENE GNOCCHI ...Il suo parco-museo si chiama «Viaggio di ritorno» e lui continua a riempirlo di opere realizzate con oggetti di recupero, dalle reti da pesca agli attrezzi agricoli scartati. L’artefice è Rodolfo Lacq ...