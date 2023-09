Bake Off 2023 del 15 settembre | Maurizio eliminato foto e streaming

(Di venerdì 15 settembre 2023) La seconda puntata diOff Italiadi stasera, 15, ha visto l’eliminazione di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Filo conduttore di questa 11esima edizione: il sogno. I 15 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Nella prova creativa, i concorrenti hanno preparato una rivisitazione della Delizia al cioccolato, rendendola più golosa possibile, ma senza perdere di vista l’equilibrio. Non tutti i ...

