Bagnaia-Martin | in Ducati sarà duello legalizzato?

(Di venerdì 15 settembre 2023) È un Mondiale 2023 che rotea attorno a Borgo Panigale. Non si sa ancora chiil nuovo/vecchio campione del mondo della MotoGP, ma la certezza è che il numero uno del futuro farà parte della flotta. Sono tre, attualmente, i centauri che concorrono per il titolo iridato: Francesco, Jorgee Marco Bezzecchi. Mentre il pilota di Mooney VR46 Racing Team sembra essere il vincitore meno probabili, il duoè separato da soli 36 punti: tutto, quindi, risulta essere ancora possibile. Come si comporterà la Nuvola Rossa in questa situazione così intricata?davvero” per il titolo? Entrambi i piloti avranno pari possibilità di salire in cima al mondo? Sull’argomento si è espresso Gigi ...

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Il Gran Premio di San Marino, preludio al trasferimento in Asia e Australia dove si terranno i prossimi sette appuntamenti, ha visto Francesco Bagnaia chiudere con un terzo posto sia nella Sprint che nella gara "lunga"