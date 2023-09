Aveva stravolto la mia vita | ci eravamo sentiti poco fa | il lutto che travolge Gianni Morandi

(Di venerdì 15 settembre 2023) È scomparso all'età di 92 anni Franco Migliacci. Il gigante della musica italiana ha attraversato la storia della canzone lanciando star e componendo brani indimenticabili: uno su tutti, Nel blu dipinto di blu, realizzata nel 1958 insieme a Domenico Modugno, che fece conoscere il cantante pugliese nel mondo come Mr. Volare. Celebri anche le sue collaborazioni artistiche concon Fatti mandare dalla mamma, C'era un ragazzo, In ginocchio da te, La Fisarmonica, fino a Uno su mille che negli anni '80 riportò al successo il cantante emiliano romagnolo. Ed è proprio lo stessoa condividere il ricordo più toccante su Migliacci. “Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Cianchetempo fa e con lui se ne va una persona che ho ...

È Marco Bettolini la vittime dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri nella Cantina Cà di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di ...