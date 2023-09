Automobili Amos - La Safarista è pronta per l' off-road

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il secondo capitolo della storia- iniziato nel 2018 con la Futurista, oggi sold out - è stato presentato dal vivo e in via ufficiale: la nuova creatura, prodotta in sole 10 unità, si chiamaed è un restomod (sempre su base Delta Integrale 16V) pensato per chi vuole andare forte anche lontano dall'asfalto. Non solo, perché dietro alla neonataci sarà un programma che offrirà ai clienti-collezionisti delle esperienze non competitive per sfruttare la vettura al 100%. I luoghi? Ovviamente fuori dal comune, per esempio tra i ghiacci della Svezia o sulle dune del Deserto Arabico. Studiata per l'off-. In campo, come già successo a suo tempo per la Futurista, ci sono tutto il know-how di Podium Advanced Technology e il gusto dello studio BorromeodeSilva, che hanno ...

Come avevamo già visto tempo fa,ha lavorato a un importante progetto che ha consentito di riportare in vita una delle vetture più conosciute della storia dell'automobilismo nel mondo, la mitica Lancia Delta. In ...Come avevamo già visto tempo fa,ha lavorato a un importante progetto che ha consentito di riportare in vita una delle vetture più conosciute della storia dell'automobilismo nel mondo, la mitica Lancia Delta. In ...

Automobili Amos Safarista: motore, interni, cavalli, prezzo, restomod - Quattroruote.it Quattroruote

Automobili Amos, la Safarista è arrivata - Sportmediaset Sport Mediaset

«Amos Nattini pittore d’altri tempi» era la scritta che risaltava sul grande schermo allestito nella piazza di Gaiano che nell’occasione è stata intitolata all’artista di origini genovesi, vissuto dal ...Rally molto duro, colpi di scena. Non per Al Attiyah e Baumel, Toyota, e per l’astro nascente Schareina, Honda, che conducono le danze con sicurezza. Price, KTM, e Al Rajhi, Toyota, rallentati, fuori ...