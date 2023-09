Automobili Amos - La Safarista è pronta per l' off-road

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il secondo capitolo della storia- iniziato nel 2018 con la Futurista, oggi sold out - è stato presentato dal vivo e in via ufficiale: la nuova creatura, prodotta in sole 10 unità, si chiamaed è un restomod (sempre su base Delta Integrale 16V) pensato per chi vuole andare forte anche lontano dall'asfalto. Non solo, perché dietro alla neonataci sarà un programma che offrirà ai clienti-collezionisti delle esperienze non competitive per sfruttare la vettura al 100%. I luoghi? Ovviamente fuori dal comune, per esempio tra i ghiacci della Svezia o sulle dune del Deserto Arabico. Studiata per l'off-. In campo, come già successo a suo tempo per la Futurista, ci sono tutto il know-how di Podium Advanced Technology e il gusto dello studio BorromeodeSilva, che hanno ...