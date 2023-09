Aurigemma | ' felici ospitare International conference of Ombudsman'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - “Siamo molto contenti diil convegno 'of', che si terrà la prossima settimana presso le sale della Camera dei Deputati e che raggrupperà tutti i difensori civici d'Europa. Quello del difensore civico è un ruolo sempre più importante, soprattutto nel periodo che ha seguito la crisi pandemica e quelle energetica. Questa figura ha cercato di colmare i vuoti che talvolta si creano tra le istituzioni e i cittadini. Per questo il Consiglio regionale del Lazio ha investito e continua ad investire molto sui difensori civici, al fine di stare vicino a tutte le persone del nostro territorio che hanno problemi con i quali devono convivere nella quotidianità o che non sono appagati dalle soluzioni offerte a tali problematiche”. Così Antonello ...