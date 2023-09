Attentati a Bruxelles | Mohamed Abrini condannato a 30 anni

leggi anche2016, 6 i colpevoli: anche Abdeslam e Abrini La richiesta della Procura federale belga Lo scorso 5 settembre la Procura federale belga aveva chiesto l'ergastolo per ...L'uomo è accusato di aver accompagnato i due jihadisti morti neglisuicidi all'aeroporto di- Zaventem. Per quanto riguarda Salah Abdeslam, uno dei coimputati, la Corte d'Assise ...Il jihadista francese resta però considerato dalla giustizia belga uno dei co - autori deglidi. Sia Abdeslam che Abrini sono stati già condannati all'ergastolo a Parigi per gli ...... intorno alle 20, il presidente della Corte d'assisse di, Laurence Massart, ha iniziato ... Alla fine di luglio gli otto erano già stati riconosciuti colpevoli di "omicidio in...

Attentati di Bruxelles, condannato Mohamed Abrini AGI - Agenzia Italia

Attentati Bruxelles nel 2016, condanne a 20 e 30 anni per Salah Abdeslam e Mohamed Abrini Sky Tg24

Mohamed Abrini, l'"uomo col cappello" che accompagnava i jihadisti morti nell’attacco kamikaze all'aeroporto di Bruxelles il 22 marzo 2016, è stato condannato venerdì sera a 30 anni di reclusione per ...La procura aveva chiesto l’ergastolo, ma la Corte d’assise speciale di Bruxelles ha condannato rispettivamente a 20 e 30 anni di reclusione Salah Abdeslam e Mohamed Abrini, giudicati colpevoli per gli ...L'uomo è accusato di aver accompagnato i due jihadisti morti negli attentati suicidi all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem.