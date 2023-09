(Di venerdì 15 settembre 2023) Matteo, esterno dell’, ha parlato a Tuttosport del suo esordio in nerazzurri, deie il retroscena della prima volta con la Dea Matteo, esterno dell’, ha parlato a Tuttosport del suo esordio in nerazzurri, deie il retroscena della prima volta con la Dea. Le sue dichiarazioni:– «Che emozione. Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, dopo 6 mesi di provino sono stato tesserato dall’nel 2009 e, squadra dopo squadra, sono arrivato aldel 2020, prima in Champions League contro il Liverpool e poi in campionato con l’Inter». RETROSCENA ESORDIO – «Mi ricordo ancora il momento in cui sono stato chiamato: ero a bordo campo che mi scaldavo con Pessina, dalla ...

Atalanta, le emozioni di Ruggeri: «L’esordio e i sogni con la Dea: vi racconto» Calcio News 24

