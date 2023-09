Assassinio a Venezia | recensione | Poirot e il seme del dubbio nel nuovo film di Kenneth Branagh

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ladi: Kennethtorna a vestire i baffi diin un giallo dai contorni horror, accompagnato da un super cast formato da Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh Una seduta spiritica È la notte della vigilia di Ognissanti in un’inquietantedel secondo dopoguerra, dove ora risiede il celebre investigatore Hercule(Kenneth), ormai in pensione e in esilio volontario.ha detto addio alla sua vita precedente. Le esperienze nel crimine, nelle investigazioni, e il contatto con la parte più oscura dell’umanità messa in evidenza dalla Seconda guerra mondiale lo hanno fatto desistere. Trascorre il suo tempo facendo tutto il possibile per ...