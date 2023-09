Aspas e Muriqui cercano il primo gol in campionato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: Pontevedra 15/09/2023 alle 19:32 CEST Quello di Moaña e il ‘killer’ kosovaro non hanno ancora visto la rete in questa stagione Per tutta la partita Benítez potrebbe fornire un’alternativa al greco Douvikas La siccità di gol di Iagoe del kosovaro Vedat Muriqiil ricongiungimento di Rafa Benítez con il messicano Javier Aguirre e il probabile debutto davanti ai suoi tifosi dell’attaccante greco Douvikas segna il duello tra Celta e Maiorca a Balaídos, teatro dell’ultima vittoria esterna del Vermilion. La squadra isolana non vince contro Son Moix da cinque mesi -era metà aprile a Vigo con un gol solitario di Amath Ndiaye-, anche lui senza vittorie in questo inizio di stagione. Il Maiorca ha solo due punti sui dodici possibili, due in meno di un Celta che ...