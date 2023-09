Ashton Kutcher e Mila Kunis dicono addio a Thorn | l' organizzazione contro gli abusi sessuali

(Di venerdì 15 settembre 2023) La coppia composta daha deciso di abbandonare il consiglio di amministrazione di, l'glisui minori. Ahston, dopo le polemiche legate alle lettere per sostenere Danny Masterson che avevano scritto durante il processo per stupro che ha portato alla condanna dell'attore, hanno deciso di rinunciare al ruolo che avevano nell'associazione. Il gruppo, di cui era co-fondatore insieme all'ex moglie Demi Moore, ha come obiettivo combattere glicon vittime dei minorenni. I due attori hanno svelato la decisione con una lettera in cui ...

Troppo poco e troppo tardi. Questo sembra essere il giudizio dei social media dopo che gli attori Mila Kunis e Ashton Kutcher si sono scusati su Instagram poco dopo la condanna del loro ex socio, l'attore Danny Masterson. Masterson è stato condannato per aver drogato e violentato due donne all'apice della sua carriera.

La coppia composta da Ashton Kutcher e Mila Kunis ha deciso di abbandonare il consiglio di amministrazione di Thorn, l'organizzazione contro gli abusi sessuali sui minori. Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno definito Danny Masterson un amico fantastico e un uomo onesto. Ma lui ha stuprato due donne, e questo nessuna amicizia potrà mai cancellarlo. La coppia di star sta infatti affrontando da alcuni giorni lo sdegno dei media così come dei fan dopo aver scritto alcune lettere a un giudice in difesa del collega Danny Masterson, poi giudicato colpevole.