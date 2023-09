Ascolti tv | i dati di giovedì 14 settembre 2023

(Di venerdì 15 settembre 2023) Bene la partita di volley Nella serata di ieri,14, su Rai Uno, Ulisse in replica ha coinvolto 1.853.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 l’esordio della fiction con Massimo Ranieri La Voce che hai Dentro ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la semifinale degli Europei di Pallavolo Italia-Francia ha ottenuto 3.012.000 spettatori con il 16.2%. Su Italia 1 Chicago Fire ha coinvolto 1.181.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Mia Moglie è un Fantasma ha raccolto davanti al video 680.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 6.7% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

