Ascolti TV | Giovedì 14 Settembre 2023 Vince la Pallavolo 3 mln – 16 2% | Ranieri deve accontentarsi del 14 5% 2 | 48 mln | la prima di Formigli 5 7% vs Del Debbio 6 7% In calo La Volta Buona 10 9%-11 8% | in rimonta Il Paradiso 18 1% | Forum supera il 20% | Clerici 16 2%

(Di venerdì 15 settembre 2023) La Voce che hai Dentro Nella serata di ieri,14, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.53 – Ulisse in replica ha interessato 1.853.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 – dalle 21.30 alle 23.30 – l’esordio della fiction con MassimoLa Voce che hai Dentro ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 – dalle 21.18 alle 22.56 – per gli Europei diItalia-Francia ha raccolto 3.012.000 spettatori con il 16.2% (pre e post nel complesso: 1.676.000 – 10.2%). Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.181.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Mia Moglie è un Fantasma ha raccolto davanti al video 680.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 ...