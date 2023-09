Ascoli | ufficiale la risoluzione del contratto di Eramo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Mirkoha rescisso consensualmente il suocon l’: è arrivato l’annuncio del club marchigiano Mirkoha rescisso consensualmente il suocon l’, come comunicato dallo stesso club. IL COMUNICATO – L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica laconsensuale delcon Mirko. Il centrocampista bianconero, arrivato a gennaio 2020, saluta l’alla sua quinta stagione, con 95 presenze all’attivo, 3 gol e 4 assist. Il Club di Corso Vittorio ringrazia Mirko per l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune.

Mirko Eramo ha rescisso consensualmente il suo contratto con l': è arrivato l'annuncio del club marchigiano Mirko Eramo ha rescisso consensualmente il suo contratto con l', come comunicato dallo stesso club. IL COMUNICATO - L'Calcio 1898 FC S.p. A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mirko Eramo. Il centrocampista bianconero, arrivato a

ASCOLI PICENO – Annunciato dal patron Pulcinelli in conferenza stampa di ieri ecco la comunicazione ufficiale del club bianconero: L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale