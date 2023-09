Ascoli | Pulcinelli | ' Via da qui solo dopo aver portato la squadra in Serie A'

Nella conferenza di oggi pomeriggio allo stadio Del Duca, il patron dell'Massimoha voluto esprimere il suo punto di vista sulla sua squadra: ' Era da due settimane che volevo parlare per chiarire alcuni punti, leggo i commenti di tanti leoni da tastiera, ...Mi sto guardando intorno per cercare eventualmente un partner ma lascerò l'solo dopo averlo portato in Serie A' . Ha detto così Massimiliano, patron del club bianconero, sulla ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Questa sosta arriva alla perfezione' . Scrive così Massimo, patron dell', dopo le prime quattro gare di sofferenza del suo club, che ha raccolto soltanto 3 punti in 4 gare.punta direttamente al rientro, il 16 settembre, quando ci ...Intervenuto tramite i propri profili social, Massimoha parlato della sfida Cosenza -finita 3 - 0 per i calabresi . Una partita senza precedenti in Serie B, che ha visto il direttore di gara estrarre nel primo tempo tre cartellini ...

Ascoli, Pulcinelli: “Viali confermato. El Kaddouri Unico suo interesse il contratto” Mediagol.it

Ascoli, Pulcinelli: "Dionisi è da sempre tifoso della Ternana, è andato volentieri a Terni" TernanaNews

SERIE B - Il centrocampista lascia dopo quasi cento presenze Tempo due righe e l'Ascoli Calcio ufficializza l'addio di Mirko Eramo. Come anticipato dal patron Massimo Pulcinelli durante la conferenza ...ASCOLI PICENO - Patron Massimo Pulcinelli l'aveva anticipato ieri in conferenza stampa. Oggi è arrivata anche l'ufficialità: Mirko Eramo e l'Ascoli si separano. Risoluzione del contratto per il centro ...Pulcinelli, patron dell'Ascoli, si esprime in merito alla questione di El Kaddouri. Il giocatore ex Napoli è ora svincolato.