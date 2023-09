(Di venerdì 15 settembre 2023) L’attaccante dell’Inter, Marko, ha parlato così alla vigilia delcontro il Milan: le dichiarazioni Markolancia un messaggio ad Inzaghi in vista delcontro il Milan. Le parole a Sky Sport Austria dell’attaccante dell’Inter. LE PAROLE – «Non mi piace stare in panchina. Lain Nazionale è stata molto positiva per me e per la mia».

Lo stesso impatto proverà ad averlo Marko, per adesso rimasto nell'ombra di Lautaro ... DETERMINANTE In quel frangente si attende anche l'apporto di Yunus Musah,a rilevare chi a ...... dopo i 19 minuti giocati dopo essere partito dalla panchina contro i rossoneri, èper ... brilla anchenell'Austria. Reti anche per gli statunitensi Weah e Pulisic. Giroud ko con la ......le ferite sentimentali causate dall'addio quasi contemporaneo dei 'tre moschettieri' (, ... Forse Zirkzee non è ancoraper sobbarcarsi il peso dell'attacco, ma sono fiducioso sulle ......- Calciomercato.itSegnali che non sono di certo sfuggiti a Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, che, visti i molti impegni che attendono l'Inter da qui alla prossima sosta, èa ...

Arnautovic pronto per il derby: «L'ultima doppietta mi ha dato autostima» Calcio News 24

Il triplete, gli anni d'oro al Bologna e il sogno del primo gol nel derby: Arnautovic è pronto La Gazzetta dello Sport

Arnautovic avverte il Milan: «Inter motivata, vogliamo vincere il derby». Le dichiarazioni dell’attaccante Marko Arnautovic è intervenuto ai microfoni di LAOLA1 per parlare, tra le altre cose, anche d ...Diventa poi decisivo Marko Arnautovic, aprendo la doppietta al 56' con un tiro ... Se da un lato, Simone Inzaghi è pronto a confermare in blocco la squadra delle prime tre giornate, Pioli sta ...L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic non vede l’ora di giocare il derby di sabato prossimo. LAOLA1 ha intervistato Marko Arnautovic che ha parlato anche dell’Inter. “È tutto davvero molto emoziona ...