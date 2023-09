Arnaldi tiene viva l’Italia di Coppa Davis Volandri ha capito che deve giocare chi sta meglio

(Di venerdì 15 settembre 2023)del tennis respira ancora. Proprio quando sembrava tutto finito, nel primo singolare contro il Cile, ecco che Matteosi ridesta dalla ragnatela dell’emozione che comprensibilmente lo ha avvolto (era all’esordio in singolare in), e punto dopo punto torna il fantastico giocatore che pochi giorni fa è arrivato agli ottavi degli Us Open. E finisce col battere il cileno Garin oggi 103 del mondo ma un paio d’anni fa numero 17 e capace la scorsa estate dii quarti di finale a Wimbledon. Tutt’altra pasta rispetto ai carneadi canadesi che ci hanno fatto a fettine due giorni fa. Come spesso accade, è la disperazione che ti spinge alla ricerca della soluzione migliore. Il perso per perso. È stata questa la stella polare che ha guidato il capitano Filippoche dopo ...

Venerdì 15 settembre, dalle ore 15.00, sarà sfida senza appello. L'Italia del tennis è chiamata a una reazione dopo il disastroso esordio di ieri contro il Canada, nel match valido per il Gruppo A del ...