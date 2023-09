Arm | il debutto in borsa è stato eccezionale

(Di venerdì 15 settembre 2023) Poche ore dopo aver debuttato a Wall Street la società specializzata in tecnologie e progetti per chip ha raggiunto una capitalizzazione di 65 miliardi di dollari

super per(+25%) sul Nasdaq Wall Street ha chiuso la seduta in rialzo, beneficiando delrecord sul Nasdaq diarrivato a guadagnare il +24,7%, che potrebbe spingere anche i ...A fornir nuova energia al rialzo sono i dati positivi in arrivo dalla Cina ma anche ilpiù che positivo dia Wall Street: +25%, un dato che potrebbe precedere una nuova ondata di ...Wall Street ha chiuso la seduta in rialzo, beneficiando delrecord sul Nasdaq diarrivato a guadagnare il +24,7%, che potrebbe spingere anche i titoli tecnologici del Vecchio Continente. ...Il conglomerato tecnologico SoftBank Group ha registrato un rally del 2,08% dopo ila Wall Street della sua unita' di progettazione di chip,. Cop 15 - 09 - 23 08:51:36 (0156) 5 NNNN

Arm torna in borsa: debutto "stellare" per l'Ipo più grande dal 2021 CorCom

Arm debutta a Wall Street con un rialzo del 25%. E' l'Ipo più grande del 2023 Il Sole 24 ORE

Il braccio è destinato a estendere i guadagni, i dati cinesi sollevano il sentiment: cosa sta muovendo i mercati ...Arm: premiata in borsa la divisione chip di SoftBank. Azioni in rialzo del 25% e una valutazione di 65 miliardi di dollari ...Avvio positivo per i listini europei dopo il nuovo rialzo dei tassi di interesse e nel giorno delle quattro streghe. A Wall Street debutto super per Arm, che nel giorno dell’Ipo guadagna il 24,7% ...