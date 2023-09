Aquaman e il Regno Perduto | online finalmente il nuovo trailer DC

(Di venerdì 15 settembre 2023) I DC Studios hanno appena rilasciato ildie il, che segna l’ultimo film DC in uscita nelle sale prima che James Gunn e Peter Safran diano inizio alUniverso DC.e il: Jason Momoa torna nei panni dell’eroe DC nelQuesto sequel riporta Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, meglio conosciuto come, il nostro affascinante eroe muscoloso, e Patrick Wilson riprende il suo ruolo di Orm, che è sia il fratellastro di Arthur, ossia la sua occasionale nemesi. Indel 2018, Arthur Curry si imbarca in una pericolosa ricerca per ottenere un leggendario tridente e reclamare il trono ...

Per il regista die ilPerduto , James Wan , un altro seguito della saga sottomarina DC è possibile. Il regista non dice no all'ipotesi di un3 nonostante il secondo capitolo, in uscita il 20 ...Disponibile da oggi il primo trailer ufficiale di 'e ilPerduto' (and the Lost Kingdom ), il sequel del film DC di maggior successo di tutti i tempi diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa, che torna ad insdossare i ...Il 20 dicembre 2023 sarà al cinemae ilperduto , l'atteso sequel DC / Warner Bros. con Jason Momoa , e possiamo finalmente mostrarvi il trailer italiano ufficiale di questo lavoro ancora una volta firmato da James Wan. C'...Come da promessa , Warner Bros poco fa ha diffuso in rete il trailer ufficiale die ilPerduto , il cinecomic DC con protagonista Jason Momoa . Ricco di sequenze spettacolari, ed una quantità industriale di creature marine mai viste nel primo film, il trailer di ...

Nonostante sia l'ultimo film del DCEU, Aquaman e il Regno Perduto potrebbero non essere il canto del cigno per la saga con Jason Momoa.McFarlane Toys e DC Direct hanno lanciato i nuovi prodotti ufficiali dedicati alla pellicola diretta da James Wan. L'articolo Aquaman e il Regno Perduto, arrivano le statue: c’è anche Black Manta prov ...Come promesso dal teaser, Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Aquaman e il Regno Perduto, nuovo capitolo della saga con Jason Momoa.