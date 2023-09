Aquaman e il regno perduto | James Wan conferma l' assenza di Willem Dafoe

(Di venerdì 15 settembre 2023)Wan ha appenato l'didal cast die il, il nuovo capitolo del franchise in arrivo a dicembre. Il trailer appena rilasciato pere ilpresenta il ritorno di praticamente tutti i personaggi principali didel 2018 ad eccezione di Nuidis Vulko, incarnato dal grande: ci sono Arthur Curry, interpretato da Jason Momoa, Tom Curry, Atlanna, Mera e tutti gli altri. Uno dei pochi personaggi non presenti nell'anteprima è proprio l'atlantideo che ha insegnato al giovane Arthur le sue abilità di combattimento e ha agito come mentore del supereroe. Il regista ...

Il trailer appena rilasciato pere ilPerduto presenta il ritorno di praticamente tutti i personaggi principali didel 2018 ad eccezione di Nuidis Vulko, incarnato dal grande Willem Dafoe : ci sono Arthur Curry, ...Prima che il nuovo DC Universe di James Gunn prenda il via nel 2024, toccherà ade ilPerduto chiudere definitivamente le fila del DC Extended Universe concepito da Zack Snyder a suo tempo. Ma in che modo i cambiamenti in casa DC si sono ripercossi sulla lavorazione ...Dopo l'arrivo in streaming del primo trailer , alcuni fan stanno cominciando a convincersi chee ilPerduto potrebbe effettivamente adattare una delle storie a fumetti più controverse su Arthur Curry . Il trailer mostra infatti David Hyde / Black Manta (Yahya Abdul - Mateen II) e ...Il pubblico attende l'arrivo die ilperduto al cinema, la cui data è stata fissata per dicembre 2023. Ma c'è chi desidera conoscere sin da ora il futuro di Arthur . Per fortuna a regalare qualche breve anticipazione ...

Il primo trailer dell'attesissimo "Aquaman e il Regno Perduto" ci ... AMICA - La rivista moda donna

Aquaman e il Regno Perduto, ecco il trailer ufficiale in italiano Multiplayer.it

Il primo trailer di Aquaman e il Regno Perduto mostra il ritorno di Jason Momoa, Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen II nell'universo DC.In una recente intervista a Entertainment Weekly il regista James Wan ha parlato di Aquaman e il regno perduto, cinecomic DC di cui è da poco approdato in rete il trailer. Wan ha confermato che Willem ...Prima che il nuovo DC Universe di James Gunn prenda il via nel 2024, toccherà ad Aquaman e il Regno Perduto chiudere definitivamente le fila del DC Extended Universe concepito da Zack Snyder a suo ...