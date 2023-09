“Aquaman e il regno perduto” | il trailer svela tanti segreti e il destino di Amber Heard

Leggi su amica

(Di venerdì 15 settembre 2023) Finalmente. Dopo 5 anni di attesa, Aquaman e ilperduto, sequel del film sul supereroe Dc Comics re degli Oceani del 2018, sta per arrivare. Ad anticiparlo – dopo tante chiacchiere, alcuni spoiler e persino un processo – ecco il primo. Che ci fa vedere il protagonista Jason Momoa… che cambia i pannolini. Al cinema, salvo impedimenti e spostamenti dell’ultimo minuto dovuti allo sciopero degli attori di Hollywood, lo vedremo il 20 dicembre. Intanto, però, ecco qualiciquesto primo. Compresa l’assenza dell protagonista femminile del primo film,. Che, giura il regista, sarà nel film, ma in versione ridotta. E no, l’ex marito ...